Паризький гранд виставив свого найкращого гравця на трансфер, оскільки француз не має наміру продовжувати угоду з клубом. Зовсім не дивно, що низка команд намагаються домовитися з ПСЖ щодо трансферу Кіліана Мбаппе.

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Як повідомляє Daily Rrecord, власник Челсі Тодд Бьолі провів прямі перемовини з Нассером Аль-Хелаїфі з приводу ймовірності переходу француза. Щоб задовольнити апетити ПСЖ, лондонці готові запропонувати за Мбаппе не тільки гроші, а й кількох гравців, імена яких не розголошують.

Зауважимо, що можливий перехід француза в Челсі поставить під питання майбутнє Михайла Мудрика. Мбаппе та український вінгер полюбляють грати на фланзі зліва зі зміщеннями в центр. З приходом Кіліана Мудрик може опинитися на лаві, або взагалі стати частиною угоди з ПСЖ.

Французький феномен нещодавно відмовився від фантастичної пропозиції Саудівської Аравії. Кіліан Мбаппе не відступає від свого плану і збирається пробути у столиці Франції до закінчення свого контракту.

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