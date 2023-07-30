Челсі намагається витягнути Мбаппе з ПСЖ – Мудрик може отримати елітного конкурента або піти
Челсі націлився на нападника збірної Франції та ПСЖ Кіліана Мбаппе.
Паризький гранд виставив свого найкращого гравця на трансфер, оскільки француз не має наміру продовжувати угоду з клубом. Зовсім не дивно, що низка команд намагаються домовитися з ПСЖ щодо трансферу Кіліана Мбаппе.
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Як повідомляє Daily Rrecord, власник Челсі Тодд Бьолі провів прямі перемовини з Нассером Аль-Хелаїфі з приводу ймовірності переходу француза. Щоб задовольнити апетити ПСЖ, лондонці готові запропонувати за Мбаппе не тільки гроші, а й кількох гравців, імена яких не розголошують.
Зауважимо, що можливий перехід француза в Челсі поставить під питання майбутнє Михайла Мудрика. Мбаппе та український вінгер полюбляють грати на фланзі зліва зі зміщеннями в центр. З приходом Кіліана Мудрик може опинитися на лаві, або взагалі стати частиною угоди з ПСЖ.
Французький феномен нещодавно відмовився від фантастичної пропозиції Саудівської Аравії. Кіліан Мбаппе не відступає від свого плану і збирається пробути у столиці Франції до закінчення свого контракту.