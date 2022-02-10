ПСЖ разом із брендом Jordan розробив четвертий комплект форми на сезон 2021/22.

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Основним кольором екіпірування є білий. Парижани не приховують схожості нових футболок з легендарною формою Чикаго Булз 90-х, коли обличчя бренду Майкл Джордан був головною зіркою цього виду спорту.

Після 23-х турів Ліги 1 ПСЖ впевнено лідирує, а в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів парижани зустрінуться з Реалом.

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