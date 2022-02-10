ПСЖ презентував нову форму – парижани черпали натхнення у легендарного баскетбольного клубу
13:18 - Читать на русском
Фанати ПСЖ отримали несподіваний подарунок від паризького клубу.
ПСЖ разом із брендом Jordan розробив четвертий комплект форми на сезон 2021/22.
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Основним кольором екіпірування є білий. Парижани не приховують схожості нових футболок з легендарною формою Чикаго Булз 90-х, коли обличчя бренду Майкл Джордан був головною зіркою цього виду спорту.
Після 23-х турів Ліги 1 ПСЖ впевнено лідирує, а в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів парижани зустрінуться з Реалом.
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