ПСЖ вместе с брендом Jordan разработал четвёртый комплект формы на сезон 2021/22.

ПСЖ каждый сезон тратит 629 млн евро на зарплаты игрокам – самые большие цифры в Европе

Основным цветом экипировки является белый. Парижане не скрывают сходства новых футболок с легендарной формой Чикаго Булза 90-х, когда лицо бренда Майкл Джордан главной звездой этого вида спорта.

После 23 туров Лиги 1 ПСЖ уверенно лидирует, а в 1/8 финала Лиги чемпионов парижане встретятся с Реалом.

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