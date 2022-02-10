ПСЖ презентовал новую форму – парижане черпали вдохновение у легендарного баскетбольного клуба
13:20 - Читати українською
Фанаты ПСЖ получили неожиданный подарок от парижского клуба.
ПСЖ вместе с брендом Jordan разработал четвёртый комплект формы на сезон 2021/22.
ПСЖ каждый сезон тратит 629 млн евро на зарплаты игрокам – самые большие цифры в Европе
Основным цветом экипировки является белый. Парижане не скрывают сходства новых футболок с легендарной формой Чикаго Булза 90-х, когда лицо бренда Майкл Джордан главной звездой этого вида спорта.
После 23 туров Лиги 1 ПСЖ уверенно лидирует, а в 1/8 финала Лиги чемпионов парижане встретятся с Реалом.
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