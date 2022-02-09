ПСЖ щосезону витрачає 629 млн євро на зарплати гравцям – найбільші цифри у Європі
22:33 - Читать на русском
ПСЖ влітку 2021 року роздув зарплатну відомість до неадекватних розмірів.
Французький гранд щосезону виплачує своїм гравцям 629 млн євро, стверджує L’Équipe.
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Наразі це абсолютний рекорд у Європі. Минулого літа ПСЖ запросив Ліонеля Мессі, Серхіо Рамоса, Ашрафа Хакімі, Джанлуїджі Доннарумму та Джорджініо Вейналдума. Новачки збільшили витрати на зарплатню з 500 млн євро до 629-ти. Це 37% від загальних витрат усіх клубів французької Ліги 1 (1,73 млрд).
Нагадаємо, зараз ПСЖ впевнено лідирує у чемпіонаті, а в рамках 1/8 фіналу ЛЧ гратиме проти Реала.
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