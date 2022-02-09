ПСЖ влітку 2021 року роздув зарплатну відомість до неадекватних розмірів.

Французький гранд щосезону виплачує своїм гравцям 629 млн євро, стверджує L’Équipe.

Холанд, Погба і Пакета – ПСЖ підготував грандіозний план Б на випадок втрати Мбаппе

Наразі це абсолютний рекорд у Європі. Минулого літа ПСЖ запросив Ліонеля Мессі, Серхіо Рамоса, Ашрафа Хакімі, Джанлуїджі Доннарумму та Джорджініо Вейналдума. Новачки збільшили витрати на зарплатню з 500 млн євро до 629-ти. Це 37% від загальних витрат усіх клубів французької Ліги 1 (1,73 млрд).

Нагадаємо, зараз ПСЖ впевнено лідирує у чемпіонаті, а в рамках 1/8 фіналу ЛЧ гратиме проти Реала.

Між Реалом та ПСЖ назріває війна: Мбаппе та ще два фактори, що її провокують