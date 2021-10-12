Захисник ПСЖ Нуну Мендеш може стати повноцінним гравцем паризького клубу вже з наступного літа.

ПСЖ розглядає можливість викупити Нуну Мендеша, який виступає за парижан на правах оренди, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

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Французький клуб готовий активувати опцію викупу в розмірі 40 млн євро та придбати португальця вже влітку 2022 року. ПСЖ взяв захисника минулого літа за 7 млн євро в оренду, проте розглядає його у статусі майбутнього клубу.

До слова, португалець провів 9 матчів у складі парижан у поточному сезоні в усіх турнірах, у яких відзначився 1 асистом.

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