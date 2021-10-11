"Мбаппе в Реал? Я боюся, що це відбудеться, тому що він один з найкращих гравців на даний момент. Але, сподіваюся, емір Катару викладе стільки грошей на стіл, скільки ніхто інший не зможе, що дозволить ПСЖ продовжити контракт з футболістом на довгі роки.

"Реал повинен бути покараний": Леонардо вимагає санкцій за нечесне вербування Мбаппе

Але Перес такий Перес, він не дозволить цьому трансферу зірватися", – цитує Гаспара Marca.

Нагадаємо, чинний контракт Мбаппе з ПСЖ завершується влітку, і зірковий форвард зізнався, що хотів попрощатись з паризьким клубом. Головним претендентом на Кіліана називають Реал.

"Погоджуюсь бігати, коли Мессі ходить пішки": Мбаппе – про нову ієрархію в ПСЖ, конфлікт з Неймаром і трансфер в Реал