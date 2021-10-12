Защитник ПСЖ Нуну Мендеш может стать полноценным игроком парижского клуба уже со следующего лета.

ПСЖ рассматривает возможность выкупить Нуну Мендеша, выступающего за парижан на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Французский клуб готов активировать опцию выкупа в размере 40 млн евро и приобрести португальца уже летом 2022 года. ПСЖ взял защитника прошлым летом за 7 млн евро в аренду, однако рассматривает его в статусе будущего клуба.

К слову, португалец провел 9 матчей в составе парижан в текущем сезоне во всех турнирах, в которых отметился 1 ассистом.

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