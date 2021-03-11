Після перемоги на виборах Жоана Лапорти аргентинець готовий домовлятися з Барселоною, хоча раніше така можливість була виключенка. Принаймні у цьому впевнений журналіст радіостанції Cadena Ser Хосе Антоніо Понсеті, який посилається на батька футболіста – Хорхе Мессі.

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За інформацією Понсеті, Ліонель вже вирішив, коли покине Каталонію. Це повинно статися по завершенні сезону-2022/23. Наступні два роки Мессі планує відіграти за Барселону, після чого приєднається до Інтера Маямі.

Це рішення 33-річного форварда неабияк повинне засмутити ПСЖ. У паризького клубу вже були призначені переговори з Хорхе Мессі. Зустріч мала відбутися у Домініканській республіці, в будинку відомого співака Хуліо Іглесіаса. Однак після обрання Лапорти новим президентом Барси будь-які контакти були перервані, а зустріч скасована.

"Хорхе Мессі мав бути присутнім там. На цій зустрічі говорили б про те, що було б, якби Лео грав за ПСЖ або якби жив у Парижі і не грав в ПСЖ. Але все зірвалося після перемоги Жоана Лапорти. Батько Мессі вислухав би пропозицію Барси лише в разі обрання Лапорти. У інших випадках цієї опції не було", – цитує Понсеті El Mundo Deportivo.

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