ПСЖ оштрафував Неймара на серйозну суму за неявку на збори

ПСЖ позбавив Неймара премії за етику через неявку бразильця на передсезонні збори.

Неймар не приїхав в ПСЖ на передсезонні збори, це спонукало французький гранд застосувати санкції проти футболіста, повідомляє UOL Esporte.

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Джерело зазначає, що бразильця позбавили премії за етику, яка складає 375 тисяч євро. Це більше ніж 10% місячної зарплати Неймара.

Раніше була інформація, що Неймар вирушить в Іспанію для пошуку будинку та підписання контракту з Барселоною, за яку виступав з 2013 по 2017 роки.

Нагадаємо, футболіст не взяв участь у Копа Амеріка-2019, але бразильці змогли стати чемпіоном континенту і без нього.

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