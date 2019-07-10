ПСЖ оштрафовал Неймара на серьезную сумму за неявку на сборы

ПСЖ лишил Неймара премии за этику из-за неявки бразильца на предсезонные сборы.

Неймар не приехал в ПСЖ на предсезонные сборы, это побудило французский гранд применить санкции против футболиста, сообщает UOL Esporte.

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Источник отмечает, что бразильца лишили премии за этику, которая составляет 375 тысяч евро. Это более 10% месячной зарплаты Неймара.

Ранее была информация, что Неймар отправится в Испанию для поиска дома и подписания контракта с Барселоной, за которую выступал с 2013 по 2017 годы.

Напомним, футболист не принял участие в Копа Америка-2019, но бразильцы смогли стать чемпионом континента и без него.

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