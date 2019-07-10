toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ДИНАМО НЕЙМАР В БАРСЕЛОНУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР ТРАНСФЕРИ

Неймар у Барселону: ПСЖ готовий вступити у перемовини, якщо каталонці включать Ракітіча у пропозицію

07:30 79 Читать на русском
Неймар у Барселону: ПСЖ готовий вступити у перемовини, якщо каталонці включать Ракітіча у пропозицію
Неймар / Reuters

ПСЖ не збирається відпускати Неймара дешевше ніж за 222 мільйони євро.

Паризький клуб не хоче відпускати бразильця за суму, яка буде менша за 222 млн євро. Крім того, ПСЖ не хоче включати в угоду ні Коутінью, ні Дембеле.

Неймар у Барселону: ПСЖ хоче включити Умтіті в угоду щодо бразильця

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель шукає підсилення в опорну зону, тому французи готові вступити у перемовини, якщо Барселона запропонує за Неймара Ракітіча та гроші, повідомляє Marca.

Раніше спортивний директор парижан Леонардо заявив, що бразилець дійсно хоче покинути клуб, і вже була розмова з Барселоною. Щоправда, за словами функціонера, "блаугранас" не робили конкретної пропозиції.

Неймар виступав у складі іспанської команди з 2013 по 2017 роки, після чого зі скандалом перебрався у Париж.

Трансфер Неймара, майбутнє Грізманна і де Лігта: ядерний виступ президента Барселони, на який відповіли ПСЖ та Атлетіко

blog_ava
"Сане міг би допомогти Баварії", – Ковач прокоментував потенційний трансфер вінгера
00:35
214
Теги
Трансфери Барселони Трансфери ПСЖ Неймар в Барселону Іван Ракітіч Іван Ракітіч Неймар Неймар Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Франція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
53
хв
Женесс
18:55
Тобол
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук