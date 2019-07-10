Неймар у Барселону: ПСЖ готовий вступити у перемовини, якщо каталонці включать Ракітіча у пропозицію

ПСЖ не збирається відпускати Неймара дешевше ніж за 222 мільйони євро.

Паризький клуб не хоче відпускати бразильця за суму, яка буде менша за 222 млн євро. Крім того, ПСЖ не хоче включати в угоду ні Коутінью, ні Дембеле.

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Головний тренер ПСЖ Томас Тухель шукає підсилення в опорну зону, тому французи готові вступити у перемовини, якщо Барселона запропонує за Неймара Ракітіча та гроші, повідомляє Marca.

Раніше спортивний директор парижан Леонардо заявив, що бразилець дійсно хоче покинути клуб, і вже була розмова з Барселоною. Щоправда, за словами функціонера, "блаугранас" не робили конкретної пропозиції.

Неймар виступав у складі іспанської команди з 2013 по 2017 роки, після чого зі скандалом перебрався у Париж.

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