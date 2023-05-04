Ультрас парижан не могли більше мовчати, бачачи, що відбувається з командою. Якщо фанати проковтнули поразку від Лор'яну (1:3) в минулий вікенд, то скандал навколо Мессі вивів їх з рівноваги. Керівництво парижан на офіційному сайті прокоментувало події з протестами.

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"ПСЖ рішуче засуджує нестерпні та образливі дії невеликої групи осіб, які мали місце в середу, 3 травня. Якими б не були розбіжності в думках, ніщо не виправдовує такі дії. Клуб надає повну підтримку своїм гравцям, персоналу та всім тим, хто став жертвою такої ганебної поведінки", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, ультрас ПСЖ вимагав вигнати з команди "найманців" таких, як Неймар та Мессі. А також фанати прагнуть відставки керівництва. Зазначимо, що під час демонстрації вболівальники викрикували образливі кричалки про гравців.

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