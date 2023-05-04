Неймар опинився в заручниках: ультрас ПСЖ оточили будинок бразильця і висунули ультиматум
Вболівальники ПСЖ не здаються у своїй боротьбі за улюблений клуб.
Скандал з Лео Мессі став останньою краплею в чаші терпіння ультас парижан. Вони не можуть більше спокійно спостерігати, як їхній улюблений клуб виконує всі забаганки зіркових футболістів, і перейшли до активних дій.
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Після того як фанати влаштували протести біля штаб-квартири ПСЖ, ультрас вирішили, що цього замало. Вболівальники відправилися до будинку Неймара, де продовжили закликати його покинути клуб. Бразилець виклав фото в інстаграм з підтвердженням, що фанати дійсно знаходились біля його вілли.
Нагадаємо, що ультрас ПСЖ вимагає, щоб у клубі відбулися зміни. В першу чергу, вони хочуть, щоб Неймар та Мессі покинули столицю Франції. Також фанати просять піти у відставку президента парижан Нассера Аль-Хелаїфі.
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