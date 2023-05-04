Скандал з Лео Мессі став останньою краплею в чаші терпіння ультас парижан. Вони не можуть більше спокійно спостерігати, як їхній улюблений клуб виконує всі забаганки зіркових футболістів, і перейшли до активних дій.

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Після того як фанати влаштували протести біля штаб-квартири ПСЖ, ультрас вирішили, що цього замало. Вболівальники відправилися до будинку Неймара, де продовжили закликати його покинути клуб. Бразилець виклав фото в інстаграм з підтвердженням, що фанати дійсно знаходились біля його вілли.

Нагадаємо, що ультрас ПСЖ вимагає, щоб у клубі відбулися зміни. В першу чергу, вони хочуть, щоб Неймар та Мессі покинули столицю Франції. Також фанати просять піти у відставку президента парижан Нассера Аль-Хелаїфі.

PSG fans in front of Neymar's house pic.twitter.com/wXgIOBNM6M — ParisienTimes (@parisientimes) May 3, 2023

“Ils viennent de quitter la porte de ma maison ”



Neymar affirme sur Instagram que des "supporters" parisiens sont venus jusqu’à chez lui pour poursuivre leurs contestations pic.twitter.com/ZmPU104JAf — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 3, 2023

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