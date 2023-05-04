Ультрас парижан не могли больше молчать, видя, что происходит с командой. Если фанаты проглотили поражение от Лорьяна (1:3) в прошлый уик-энд, то скандал вокруг Месси вывел их из равновесия. Руководство парижан на официальном сайте прокомментировало события с протестами.

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"ПСЖ решительно осуждает невыносимые и оскорбительные действия небольшой группы лиц, имевших место в среду, 3 мая. Какими бы ни были разногласия, ничто не оправдывает такие действия. Клуб оказывает полную поддержку своим игрокам, персоналу и всем тем, кто стал жертвой такого позорного поведения", – говорится в заявлении.

Напомним, ультрас ПСЖ требовал выгнать из команды "наемников" таких, как Неймар и Месси. А также фанаты стремятся к отставке руководства. Отметим, что во время демонстрации болельщики выкрикивали обидные кричалки об игроках.

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