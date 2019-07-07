ПСЖ оголосив про перехід захисника Аякса Баккера

Нідерландський захисник Мітчелл Баккер став гравцем ПСЖ.

Французький гранд оголосив про підписання контракту з 19-річним нідерландським захисником Мітчеллом Баккером. Оборонець приєднався до ПСЖ на правах вільного агента та підписав контракт терміном на 4 роки, повідомляє офіційний сайт паризького клубу.

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До слова, минулим клубом Баккера був нідерландський Аякс, 19-річний футболіст виступав за молодіжний склад "Божих синів". У минулому сезоні лівий захисник взяв участь у 28 матчах команди, де віддав 3 асисти.

Зауважимо, що нещодавно ПСЖ також на правах вільного агента підписав молодого екс-голкіпера Челсі Марціна Булку.

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