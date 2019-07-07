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ПСЖ объявил о переходе защитника Аякса Баккера

15:14 16 Читати українською
ПСЖ объявил о переходе защитника Аякса Баккера
Митчелл Баккер / ПСЖ

Нидерландский защитник Митчелл Баккер стал игроком ПСЖ.

Французский гранд объявил о подписании контракта с 19-летним нидерландским защитником Митчеллом Баккером. Оборонец присоединился к ПСЖ на правах свободного агента и подписал контракт сроком на 4 года, сообщает официальный сайт парижского клуба.

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К слову, прошлым клубом Баккера был нидерландский Аякс, 19-летний футболист выступал за молодежный состав "Божьих сыновей". В прошлом сезоне левый защитник принял участие в 28 матчах команды, где отдал 3 ассиста.

Заметим, что недавно ПСЖ также на правах свободного агента подписал молодого экс-голкипера Челси Марцина Булку.

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