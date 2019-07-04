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ПСЖ оголосив про підписання Андера Еррери

4 липня 20:27 1237 Читать на русском
ПСЖ оголосив про підписання Андера Еррери
Андер Еррера / фото: ФК ПСЖ

Півзахисник Андер Еррера офіційно став гравцем ПСЖ.

Андер Еррера приєднався до ПСЖ на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт клубу.

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29-річний іспанець уклав з новим клубом контракт до 2024 року. Останнім клубом Еррери був Манчестер Юнайтед, після закінчення сезону-2018/19 він став вільним агентом. До цього іспанець виступав за Сарагосу та Атлетік Більбао.

Зазначимо, що у складі Манчестер Юнайтед Андер Еррера провів 189 матчів, забив 20 голів і віддав 27 гольових передач.

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Теги
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