ПСЖ оголосив про підписання Андера Еррери

Півзахисник Андер Еррера офіційно став гравцем ПСЖ.

Андер Еррера приєднався до ПСЖ на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт клубу.

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29-річний іспанець уклав з новим клубом контракт до 2024 року. Останнім клубом Еррери був Манчестер Юнайтед, після закінчення сезону-2018/19 він став вільним агентом. До цього іспанець виступав за Сарагосу та Атлетік Більбао.

Зазначимо, що у складі Манчестер Юнайтед Андер Еррера провів 189 матчів, забив 20 голів і віддав 27 гольових передач.

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