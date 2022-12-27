Рафінья офіційно став гравцем "біло-синіх". За клуб із Сан-Себастьяна він виступатиме на правах оренди, інформує прес-служба клубу.

ПСЖ готовий віддати 40 млн євро за орендованого гравця

28-річний бразилець одягатиме футболку Реал Сосьєдада під номером 17. Орендна угода між іспанцями й французами розрахована до кінця сезону 2021/22. Про можливість викупу не повідомляється.

Нагадаємо, Рафінья є вихованцем Барселони, за її першу команду провів 90 матчів. Він перебрався в Париж у жовтні минулого року, але стати гравцем основи не зумів. Цього сезону хавбек зіграв за ПСЖ лише 220 хвилин і не відзначався результативними діями.

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