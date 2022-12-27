Рафинья официально стал игроком "бело-синих". За клуб из Сан-Себастьяна он будет выступать на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба.

ПСЖ готов отдать 40 млн евро за арендованного игрока

28-летний бразилец будет одевать футболку Реал Сосьедада под номером 17. Арендное соглашение между испанцами и французами рассчитано до конца сезона 2021/22. О возможности выкупа не сообщается.

Напомним, Рафинья является воспитанником Барселоны, за ее первую команду провел 90 матчей. Он перебрался в Париж в октябре прошлого года, но стать игроком основы не смог. В этом сезоне хавбек сыграл за ПСЖ всего 220 минут и не отличался результативными действиями.

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