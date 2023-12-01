Реал планує останню спробу підписати 24-річного француза, стверджує Rеlevo.

Реал знайшов альтернативу Мбаппе – мадридці зберігають інтерес до лідера Ювентуса

Щоб не наразитися на санкції ФІФА, мадридці показово не роблять жодних рухів у напрямку Мбаппе до січня. Втім, потім Реал матиме повне право домовлятися з форвардом про літній перехід вільним агентом. Керівництво "вершкових" буде діяти рішуче і швидко, щоб не повторити попередніх провальних трансферних саг з Кіліаном. Якщо віце-чемпіон світу знову довго буде крутити носом, то Реал перейде до інших цілей на позицію форварда.

Додамо, що у нинушньому сезоні Мбаппе відіграв за ПСЖ 17 матчів, оформивши 17 голів та 2 асисти.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?