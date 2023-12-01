Чемпіонат Саудівської Аравії, 15 тур

Аль-Хіляль – Аль-Наср – 3:0

Голи: Мілінковіч-Савіч, 64, Мітровіч, 90, 90+2

Вилучення: Аль-Болеахі, 90+4 (А-Х)

Два головні претенденти на чемпіонський титул були у розкішній формі. Досі нездоланний Аль-Хіляль виграв 7 турів поспіль і на 4 очки випереджав Аль-Наср, який мав свою серію з 5 перемог. Навіть без травмованого Неймара склади вражали уяву. Буну, Кулібалі, Мілінковіч-Савіч, Невеш, Малком, Мітровіч вийшли проти Ляпорта, Теллеса, Фофана, Брозовіча, Таліски, Мане, Отавіо і Роналду.

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Дебют зустрічі був за Аль-Хілялем, який змарнував кілька розкішних моментів. Аль-Наср до середини тайму "дрімав". Роналду взагалі зник з об'єктивів камер, а найгострішим у гостей був Таліска.

Все найцікавіше вмістилося у другу половину. Мілінковіч-Савіч відкрив рахунок, головою замкнувши подачу Абдулхаміда. Роналду відповів розкішним ударом з льоту, проте бригада колумбійця Вілмара Ролдана зафіксувала крихітний офсайд.

Керманич Аль-Насра Луїш Каштру пхав четвертому рефері власний телефон для перегляду повтору. Не спрацювало.

Під завісу зустрічі розгром оформив інший сербський легіонер Аль-Хіляля – дубль Алєксандара Мітровіча. Під час першого гола Роналду програв силову боротьбу і знову накинувся на Ролдана з вимогою фіксувати фол. У компенсований час суддівське жахіття Кріша доповнив скасований асист через значно глибший офсайд.

Аль-Хіляль відірвався на 7 очок, зробивши серйозну заявку на чемпіонство. Аль-Наср залишається другим і має 4 пункти запасу над Аль-Ахлі.

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