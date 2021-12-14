Реал під час жеребкування отримав у суперники ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Це змінило плани керівництва клубу щодо переходу 22-річного француза у столицю Іспанії, інформує Deportes Cuatro з посиланням на L'Equipe.

Мадридці не підписуватимуть з Мбаппе попередню угоду мінімум до березня, допоки не будуть зіграні два стикові матчі ЛЧ з парижанами. Так Реал хоче проявити повагу до французького гранда та бути з ним обережним. Попередньо очікувалось, що Королівський клуб остаточно узгодить з Кіліаном контракт вже взимку.

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Нагадаємо, перше протистояння ПСЖ та Реала в плей-офф відбудеться 15 лютого 2022 року на Парк де Пренс, а матч-відповідь запланований на 9 березня на Сантьяго Бернабеу.

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