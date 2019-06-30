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ПСЖ не планує продавати Неймара, – Telefoot

14:03 391 Читать на русском
ПСЖ не планує продавати Неймара, – Telefoot
Неймар / ФК ПСЖ

Епопея навколо ймовірного повернення Неймара в Барселону отримала несподіваний поворот.

Головною трансферною сагою літа-2019 стало можливе повернення Неймара в Барселону. Бразилець, який провів у ПСЖ два сезони, розчарувався у проекті паризького клубу та прагне знову грати за "блаугранас".

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Втім, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі наразі не розглядає варіанту з можливим трансфером форварда та не планує обговорювати його з будь-яким клубом, повідомляє Telefoot.

Крім того, джерело зазначає, що станом на даний час у Барселони відсутня будь-яка домовленість не те, що з ПСЖ, а навіть із самим Неймаром. Повернення бразильця в Іспанію – більше забаганка Ліонеля Мессі, ніж бажання самого клубу.

Нагадаємо, за останньою інформацією ПСЖ начебто не проти відпустити Неймара за 130-150 млн євро та двох гравців "блаугранас".

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