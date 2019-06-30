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ПСЖ не планирует продавать Неймара, – Telefoot

14:04 73 Читати українською
ПСЖ не планирует продавать Неймара, – Telefoot
Неймар / ФК ПСЖ

Эпопея вокруг вероятного возвращения Неймара в Барселону получила неожиданный поворот.

Главной трансферной сагой лета-2019 стало возможное возвращение Неймара в Барселону. Бразилец, который провел в ПСЖ два сезона, разочаровался в проекте парижского клуба и стремится снова играть за "блаугранас".

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Впрочем, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи пока не рассматривает варианта с возможным трансфером форварда и не планирует обсуждать его с каким-либо клубом, сообщает Telefoot.

Кроме того, источник отмечает, что на настоящее время у Барселоны отсутствует какая-либо договоренность не то, что с ПСЖ, а даже с самым Неймаром. Возвращение бразильца в Испанию – больше прихоть Лионеля Месси, чем желание самого клуба.

Напомним, по последней информации ПСЖ якобы не против отпустить Неймара за 130-150 млн евро и двух игроков "блаугранас".

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