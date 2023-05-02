Клуб ухвалив рішення не пропонувати продовження контракту 35-річній зірці, стверджує L'Équipe.

ПСЖ готує революцію на сотні мільйонів євро – мінус Мессі і 4 трансфери

Останні 48 годин підштовхнули босів ПСЖ до такого радикального кроку. Мессі і без того крутив носом та ще й дозволив собі без дозволу клубу вирушити у Саудівську Аравію в рамках рекламного контракту з туристичною агенцією. Чемпіона світу відсторонили на два тижні, тому йому залишилося провести лічені матчі у футболці команди зі столиці Франції.

Нагадаємо, для Лео це другий сезон у складі ПСЖ. Наразі аргентинець може похизуватися лише одним титулом чемпіона Франції і одним Суперкубком. Індивідуальна статистика – 71 матч, 31 гол та 34 асисти.

Повернення Мессі: найкращий гравець Барси може піти, чистка на 200 мільйонів, вдвічі менший стадіон, інші перешкоди