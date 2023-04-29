Катарські боси влітку готові виділити 225 млн євро на масштабну перебудову складу, повідомляє BeSoccer з посиланням на L'Equipe. Йдеться про підписання 4 новачків на 3 позиції.

ПСЖ зробив перший крок із придбання легендарного стадіону

Центр захисту: Рамос і Кімпембе можуть покинути Парк де Пренс, тому потрібні 1-2 нові оборонці. На радарах ПСЖ перебувають провідні центрбеки з інших клубів Ліги 1 – Тодібо (Ніцца) і Дісасі (Монако).

Півзахист: іспанський дует Руїс-Солер відверто не вразив і ризикує піти вже після дебютного сезону. ПСЖ має величезний інтерес до Кефрена Тюрама з Ніцци.

Напад: відхід Мессі майже неминучий, тож Мбаппе і Неймару знадобиться новий суперзірковий напарник. Тут вибір дуже широкий – Кейн, Осімхен, Коло Муані, Девід або Маркус Тюрам, якого можна забрати вільним агентом.

Нагадаємо, ПСЖ впевнено йде до перемоги в Лізі 1, але другий рік поспіль залишається без Кубка і вилітає на стадії 1/8 фіналу ЛЧ. Такі результати цілком можуть призвести до літнього звільнення тренера Крістофа Гальтьє.

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