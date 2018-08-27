toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - АЯКС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ТОТТЕНХЕМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

ПСЖ не буде купувати Еріксена за 100 млн євро

16:38 231 Читать на русском
ПСЖ не буде купувати Еріксена за 100 млн євро
Крістіан Еріксен / Фото: Sky Sports

Парі Сен-Жермен не зацікавлений у придбанні хавбека Тоттенхема Крістіана Еріксена.

Раніше у ЗМІ лунала інформація, що ПСЖ запропонує за Еріксена 100 млн євро.

Роналду все ще без голів, скандальна нічия Ман Сіті, провал Вест Хема Ярмоленка – топ-10 підсумків європейського вікенду

Втім, наразі парижани відмовилися від придбання данського хавбека, стверджує видання Le Parisien.

Повідомляється, що парижани не можуть заплатити таких великих коштів через фінансовий фейр-плей.

Нагадаємо, Еріксен та Тоттенхем не можуть узгодити новий контракт, адже данець хоче заробляти, як Кейн та Льоріс.

Наші за кордоном: дебют Реброва, сюрприз Безуса, геройство Кичака і квартет дублів

Теги
Трансфери Англія Трансфери Чемпіонату Англії Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен Тоттенхем Тоттенхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
22
хв
Манчестер Юнайтед
22:00
Тоттенхем
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук