ПСЖ не буде купувати Еріксена за 100 млн євро

Парі Сен-Жермен не зацікавлений у придбанні хавбека Тоттенхема Крістіана Еріксена.

Раніше у ЗМІ лунала інформація, що ПСЖ запропонує за Еріксена 100 млн євро.

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Втім, наразі парижани відмовилися від придбання данського хавбека, стверджує видання Le Parisien.

Повідомляється, що парижани не можуть заплатити таких великих коштів через фінансовий фейр-плей.

Нагадаємо, Еріксен та Тоттенхем не можуть узгодити новий контракт, адже данець хоче заробляти, як Кейн та Льоріс.

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