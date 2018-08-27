ПСЖ не будет покупать Эриксена за 100 млн евро

Пари Сен-Жермен не заинтересован в приобретении хавбека Тоттенхэма Кристиана Эриксена.

Ранее в СМИ звучала информация, что ПСЖ предложит за Эриксена 100 млн евро.

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Впрочем, пока парижане отказались от приобретения датского хавбека, утверждает издание Le Parisien.

Сообщается, что парижане не могут заплатить таких больших средств из-за финансового фэйр-плей.

Напомним, Эриксен и Тоттенхэм не могут согласовать новый контракт, ведь датчанин хочет зарабатывать, как Кейн и Льорис.

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