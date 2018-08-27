toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - АЯКС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ТОТТЕНХЭМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

ПСЖ не будет покупать Эриксена за 100 млн евро

16:38 28 Читати українською
ПСЖ не будет покупать Эриксена за 100 млн евро
Кристиан Эриксен / Фото: Sky Sports

Пари Сен-Жермен не заинтересован в приобретении хавбека Тоттенхэма Кристиана Эриксена.

Ранее в СМИ звучала информация, что ПСЖ предложит за Эриксена 100 млн евро.

Роналду все еще без голов, скандальная ничья Манчестер Сити, провал Вест Хэма Ярмоленко – топ-10 итогов европейского уикенда

Впрочем, пока парижане отказались от приобретения датского хавбека, утверждает издание Le Parisien.

Сообщается, что парижане не могут заплатить таких больших средств из-за финансового фэйр-плей.

Напомним, Эриксен и Тоттенхэм не могут согласовать новый контракт, ведь датчанин хочет зарабатывать, как Кейн и Льорис.

Наши за границей: дебют Реброва, сюрприз Безуса, геройство Кичака и квартет дублей

Теги
Англия Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Тоттенхэм Тоттенхэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
45
мин
Манчестер Юнайтед
22:00
Тоттенхэм
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук