Тоттенхем не може узгодити новий контракт з Еріксеном – данець хоче заробляти не менше Кейна та Льоріса

Тоттенхем та хавбек Крістіан Еріксен не можуть домовитись щодо умов нового контракту. Данський футболіст хоче мати зарплату не меншу, ніж у Харрі Кейна та Уго Льоріса.

Крістіан Еріксен хоче мати зарплату не меншу, ніж у Харрі Кейна (близько 300 тисяч фунтів на тиждень) та Уго Льоріса, а переговори щодо нового контракту тривають вже півроку, повідомляє Daily Mail.

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Наразі Тоттенхем та гравець продовжують вести переговори. Данцем цікавляться Реал та Барселона. Контракт Еріксена діє до 2020 року.

Тоттенхем цього літа став першим клубом, який не зробив жодного підписання протягом трансферного вікна. Пов'язано це з побудовою нового стадіону, який, за словами Маурісіо Почеттіно, коштує близько 1 млрд фунтів.

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