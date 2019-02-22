ПСЖ назвав нового титульного спонсора клубу – заробіток парижан збільшиться вдвічі

Мережа готелів Accor Hotels стане новим титульним спонсором Парі Сен-Жермен.

Новим титульним спонсором ПСЖ, починаючи з наступного сезону, стане готельний оператор Accor Hotels, повідомляє офіційний сайт парижан.

ПСЖ не буде продовжувати контракт з Fly Emirates – парижани хочуть отримувати 50 млн євро на рік

За неофіційною інформацією, за умовами угоди паризький клуб буде заробляти більше 50 мільйонів євро на рік.

Accor змінить авіакомпанію Emirates Airlines, яка була партнером ПСЖ з 2006 року. Клуб заробляв близько 25-30 мільйонів євро на рік, співпрацюючи з Emirates.

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