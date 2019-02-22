ПСЖ назвав нового титульного спонсора клубу – заробіток парижан збільшиться вдвічі

Ліга Європи — 19:24 640
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УЄФА відкрив провадження проти Динамо та Шахтаря через поведінку вболівальників на матчах Ліги Європи
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Класика Манчестер Юнайтед і Ліверпуля, Зінченко може знову покарати Саррі, Севільська вендета: топ-5 матчів євровікендуСвіт — 17:30 1217
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Бойко потрапив до символічної команди тижня у Лізі ЄвропиУкраїна — 16:51 2165
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"Челсі? Нічого страшного я не бачу". Мирон Маркевич – про жереб для Динамо і закономірне фіаско ШахтаряЛіга Європи — 15:30 9781
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Динамо U-19 дізналось суперника в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА – результати жеребкуванняЛіга чемпіонів — 15:17 4819