Венгер провів таємну зустріч з президентом ПСЖ

ПСЖ може змінити наставника попри хороші результати команди.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі провів таємну зустріч з колишнім головним тренером лондонського Арсенала Арсеном Венгером, повідомляє L'Equipe.

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За інформацією джерела, зустріч відбулася у Досі. Аль-Хелаїфі прийняв французького фахівця в своєму особистому боксі під час тенісного турніру.

Деталі розмови між сторонами наразі невідомі, проте зустріч породила чутки, що Аль-Хелаїфі готовий внести зміни до тренерського штабу ПСЖ. Відзначається, що нинішній наставник команди Томас Тухель має все більш напружені відносини зі спортивним директором клубу Антеро Енріке. Хоча раніше також лунали чутки, що Венгер розглядаються як кандидатура на посаду спортивного директора.

Наразі ПСЖ одноосібно лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Франції, а в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів обіграв на виїзді Манчестер Юнайтед з рахунком 2:0.