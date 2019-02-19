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ПСЖ не буде продовжувати контракт з Fly Emirates – парижани хочуть отримувати 50 млн євро на рік

12:23 49 Читать на русском
ПСЖ не буде продовжувати контракт з Fly Emirates – парижани хочуть отримувати 50 млн євро на рік
Кіліан Мбаппе / фото із соцмереж

У французького Парі Сен-Жермен з наступного сезону буде новий титульний спонсор.

ПСЖ вирішив не продовжувати співпрацю з авіакомпанією Fly Emirates, яка є спонсонором парижан з 2006 року, повідомляє Le Parisien.

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Справа в тому, що чемпіони Франції хочуть отримувати від титульного спонсора майже вдвічі більш. Зараз Fly Emirates, контракт з яким закінчується влітку, платить ПСЖ 25-30 млн євро на рік.

Зазначається, що парижани ще не досягли домовленості з конкретним спонсором, але наразі тривають переговори відразу з кількома компаніями.

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ПСЖ одноосібно очолює турнірну таблицю внутрішнього чемпіонату та зберігає високі шанси на вихід в наступний раунд Ліги чемпіонів, перемігши МЮ (2:0) у першому матчі 1/8 фіналу.

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ПСЖ ПСЖ Франція
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