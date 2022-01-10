ПСЖ намагається переконати Мбаппе на короткостроковий контракт
16:14 - Читать на русском
Керівництво ПСЖ не хоче безкоштовно прощатись зі своєю зіркою.
Керівництво паризького клубу за будь-яку ціну намагається продовжити угоду про співпрацю з Кіліаном Мбаппе, повідомляє журналіст Адрієн Греньє у Twitter.
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ПСЖ влаштує навіть короткостроковий контракт, щоб не втратити 23-річного гравця безкоштовно. Сам Кіліан твердо налаштований після завершення чинної угоди з парижанами (влітку 2022-го) перебратись у мадридський Реал.
У нинішньому сезоні Мбаппе провів 26 матчів, в яких відзначився 18-ма голами та 15-ма асистами.
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