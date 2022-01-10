Руководство ПСЖ не хочет бесплатно прощаться со своей звездой.

Руководство парижского клуба любой ценой пытается продлить соглашение о сотрудничестве с Килианом Мбаппе, сообщает журналист Адриен Гренье в Twitter.

Мбаппе хочет покинуть ПСЖ победителем Лиги чемпионов – Реал не будет форсировать события

ПСЖ устроит даже краткосрочный контракт, чтобы не потерять 23-летнего игрока бесплатно. Сам Килиан твердо настроен после завершения действующего соглашения с парижанами (летом 2022) перебраться в мадридский Реал.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 26 матчей, в которых отличился 18-ю голами и 15-ю ассистами.

Между Реалом и ПСЖ назревает война: Мбаппе и еще два провоцирующих фактора