Нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе не буде у Реалі взимку.

Реал не здійснюватиме жодних спроб підписати Кіліана Мбаппе під час зимового трансферного вікна, попри чутки щодо пропозиції у 50 млн євро, повідомляє El Chiringuito.

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З іншого боку Кіліан також налаштований залишитись у ПСЖ, щоб влітку покинути паризький клуб з історичним "золотом" Ліги чемпіонів та приєднатись до мадридців на правах вільного агента.

Нагадаємо, контракт Мбаппе з парижанами розрахований до липня 2022-го. В 1/8 фіналу ЛЧ ПСЖ зустрінеться саме з Реалом.

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