Мбаппе хоче покинути ПСЖ переможцем Ліги чемпіонів – Реал не форсуватиме подій
22:05 - Читать на русском
Нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе не буде у Реалі взимку.
Реал не здійснюватиме жодних спроб підписати Кіліана Мбаппе під час зимового трансферного вікна, попри чутки щодо пропозиції у 50 млн євро, повідомляє El Chiringuito.
"Реал запропонував за Мбаппе 50 млн євро", – агент заінтригував зимовою трансферною бомбою
З іншого боку Кіліан також налаштований залишитись у ПСЖ, щоб влітку покинути паризький клуб з історичним "золотом" Ліги чемпіонів та приєднатись до мадридців на правах вільного агента.
Нагадаємо, контракт Мбаппе з парижанами розрахований до липня 2022-го. В 1/8 фіналу ЛЧ ПСЖ зустрінеться саме з Реалом.
Між Реалом та ПСЖ назріває війна: Мбаппе та ще два фактори, що її провокують
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter