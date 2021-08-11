Багаторічний лідер Барселони Ліонель Мессі став повноцінним гравцем ПСЖ. Аргентинець дав першу прес-конференцію у Франції і був презентований на Парк де Пренс.

"Хочу подякувати президенту, Леонардо і усьому клубу за теплий прийом. Я справді щасливий. Усі знають, що моє прощання з Барселоною було непростим. ПСЖ зробив усе дуже швидко, у найкоротші терміни. Мене переповнює бажання розпочати цей захопливий етап кар'єри. Не можу дочекатися першого тренування з новими одноклубниками.

ПСЖ – амбітний проект. Наші цілі повністю збігаються. Я приїхав сюди, аби продовжувати рости і перемагати. Сподіваюся, що ми зможемо досягти поставлених цілей. Крім цього, маю подякувати мешканцям Парижа. Вони фантастично прийняли мене – це божевілля. Ми будемо насолоджуватися цим моментом разом.

Front row seat for Leo Messi's first meeting with the fans at the Parc! ️️#PSGxMESSI pic.twitter.com/eghzAjSFLa — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 11, 2021

Мій дебют? Поки що не можу назвати конкретної дати. Я щойно завершив відпустку, понад місяць повноцінно не тренувався. Очевидно, що мені доведеться проходити передсезонну підготовку самотужки. Вчора я спілкувався з тренером. Не знаю... Звісно, треба швиденько повернутися на поле.

? The moment Leo Messi met with the fans! #PSGxMESSIpic.twitter.com/x30NhCRQEx — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 11, 2021

Париж був близьким до перемоги у Лізі чемпіонів, але це дуже складний турнір. ПСЖ має готовий проект, потрібно ще трішки удачі. Лігу чемпіонів не завжди виграє найсильніший. Я перейшов сюди, щоб виграти цей особливий трофей знову.

У роздягальні ПСЖ є чимало моїх друзів. Неймар – один з них. Раніше ми порізно боролися за ті ж цілі, а зараз робитимемо це разом. Неймар, Ді Марія, Паредес... Вони мали значний вплив на мій вибір.

Я стежив за Лігою 1, адже тут виступають мої друзі. ПСЖ допомагає рости усім французьким клубам. Вони підсилюються, аби скласти парижанам конкуренцію. З'являються нові проекти, нові стадіони...

Я завжди буду вдячний фанатам Барселони. Стільки років минуло... Але вони розуміли, що я оберу сильний клуб задля перемоги у Лізі чемпіонів. Сподіваюся, що колись повернуся туди зі своєю сім'єю. Можлива зустріч з Барсою? Буде дивно грати проти рідного клубу у себе вдома.

ПСЖ – це виклик для мене. У першій же розмові з Леонардо я висловив лише одне прохання – аби моя сім'я якомога легше адаптувалася до нового місця. Я повністю готовий. Футбол скрізь однаковий. Це прекрасний досвід, тим паче з друзями у роздягальні. Ми з сім'єю будемо насолоджуватися вражаючим містом".

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