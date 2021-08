"Хочу подякувати президенту, Леонардо і усьому клубу за теплий прийом. Я справді щасливий. Усі знають, що моє прощання з Барселоною було непростим. ПСЖ зробив усе дуже швидко, у найкоротші терміни. Мене переповнює бажання розпочати цей захопливий етап кар'єри. Не можу дочекатися першого тренування з новими одноклубниками.

ПСЖ – амбітний проект. Наші цілі повністю збігаються. Я приїхав сюди, аби продовжувати рости і перемагати. Сподіваюся, що ми зможемо досягти поставлених цілей. Крім цього, маю подякувати мешканцям Парижа. Вони фантастично прийняли мене – це божевілля. Ми будемо насолоджуватися цим моментом разом.

