"Чи є конкретика у ситуації з Мбаппе? Єдине, що можу сказати, це те, що за останні два дні нічого не змінилося, ми перебуваємо в такій же ситуації", – цитує Леонардо Mundo Deportivo.

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Раніше зазначалось, що парижани готові відпустити Кіліана лише на своїх фінансових умовах, на які Реал поки не спішить погоджуватись. За чутками, мадридці були готові заплатити 180 млн євро за 22-річного форварда.

Чинний контракт Мбаппе та ПСЖ розрахований до літа 2022-го, і гравець відмовився продовжувати співпрацю з віце-чемпіоном Франції.

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