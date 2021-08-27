ПСЖ не вдалося переконати 22-річного француза підписати новий контракт, тому парижани були змушені його продати, щоб через рік не втратити безкоштовно.

Реал та ПСЖ узгодили формулу переходу Мбаппе – відомий дедлайн для трансферу

Очікується, що Мбаппе офіційно перейде в Реал найближчими днями, після чого вирушить у розташування збірної Франції. За інформацією іспанських ЗМІ, Мбаппе вже обрав собі ігровий номер. Оскільки 10 і 7 зайняті Модрічем та Азаром відповідно, форвард зупинив свій вибір на п'ятірці, під якою свого часу виступав Зінедін Зідан.

Тим часом Реал вже працює над організацією презентації, гідною гравця такого рівня, повідомляє Marca. Карантинні обмеження порушувати не можна, тому Мадрид розробляє два варіанти. Пріоритетний – організувати все на відкритому просторі, залучивши стільки уболівальників, скільки буде дозволено. Наразі тривають переговори з владою – йдеться про 9 або 10 вересня.

Мбаппе двічі відмовився продовжувати контракт з ПСЖ – перехід в Реал вважають неминучим

Запасним планом є перший домашній матч у сезоні – 11 вересня проти Сельти. Цей поєдинок має стати першим на Сантьяго Бернабеу після реконструкції. Реал може презентувати Мбаппе перед стартовим свистком.