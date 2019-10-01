ПСЖ може підписати Феліша як заміну Неймару, – ЗМІ

Вундеркінд Атлетіко Жоау Феліш може надовго не затриматись в Мадриді.

Керівництво парижан проявляє інтерес до послуг Жоау Феліша, повідомляє Sportsmole.

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Чинний чемпіон Франції розглядає 19-річного таланта як потенційну заміну Неймару або Кіліану Мбаппе, якщо хтось з них покине клуб найближчим часом.

Варто відзначити, що для такого трансферу ПСЖ буде змушений сильно розщедритись, адже Атлетіко влітку заплатив за Жоау 126 млн євро Бенфіці.

В поточному сезон Ла Ліги Феліш провів 7 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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