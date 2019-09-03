Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси

"Футбол 24" підбиває підсумки літнього трансферного вікна 2019. Найдорожчі переходи за версією спеціалізованого порталу Transfermarkt.

Жоау Феліш, Бенфіка ⇒ Атлетіко (126 млн євро)

19-річний португальський вундеркінд провів лише один повноцінний сезон на найвищому рівні, але цього виявилось достатньо, щоб заслужити звання найдорожчого футболіста літа 2019. На Ванда Метрополітано вихованець Бенфіки покликаний замінити колишнього ідола мадридської інчади Антуана Грізманна, який таки чкурнув до Барселони з другої спроби. Феліш майже миттєво почав відпрацьовувати виплачені за нього 126 млн євро – знищив на зборах Реал, провів дебютний гол у Ла Лізі та вразив супервимогливого Дієго Пабло Сімеоне, зрештою, як і всю Іспанію.

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Антуан Грізманн, Атлетіко ⇒ Барселона (120 млн євро)

Напередодні ЧС-2018 третій футболіст планети за версією France Football міг дістатись каталонському гранду за 100 млн євро, але цієї суми зірковому французу, схоже, виявилось недостатньо. Грізманн знявся у скандальній документалці, продюсованій компанією Піке, де "відшив" Бартомеу, а вже через декілька місяців усвідомив свою величезну помилку. У підсумку "маленький принц" вдруге запропонував себе Барсі, сторони трохи підкоригували фінансові умови старої угоди на користь чемпіонів Іспанії, і "вуаля" – клаусула 28-річного футболіста (120 млн євро) була виплачена до останньої копійки. Щоправда, Атлетіко досі звинувачує "блаугранас" у порушенні правил ФІФА та вимагає значно більшої компенсації. Сама ж гра Антуана поки залишає доволі неоднозначне враження: провал у Більбао, феєрія на Камп Ноу, провал у Памплоні.

Еден Азар, Челсі ⇒ Реал Мадрид (100 млн євро)

Один з найкращих гравців АПЛ останніх років нарешті реалізував свою дитячу мрію та надягнув вершкову футболку Реала. Transfermarkt оцінює перехід Азара з Челсі у 100 млн євро, іспанська преса наполягає на 110-ти, але це не так важливо, бо у Прімері зіграно вже три тури, а бельгієць ще не встиг відпрацювати жодної копійки. На зборах Еден боровся з зайвою вагою, страждав від насмішок фанів, які порівнювали його з іншим топ-товстуном Гонсало Ігуаїном... і травмувався акурат перед стартом сезону. Його повернення очікується після перерви на матчі збірних.

Харрі Магуайр, Лестер ⇒ Манчестер Юнайтед (87 млн євро)

У це важко повірити, але хлопець, який досі не підписав контракт з виробниками спортивного взуття, став найдорожчим захисником в історії футболу. Манчестер Юнайтед не пошкодував 87-ми млн євро, щоб перетворити центрального оборонця збірної Англії у нового "боса" власної оборони. Наразі Магуайр не демонструє чогось екстраординарного у депресивному МЮ, але й відверто не лажає. Звісно, цього замало, аби "зробити" ван Дейка не лише на папері. Вірджил залишається №1 навіть без титулу "найдорожчий", а Харрі ще є куди рости.

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Маттейс де Лігт, Аякс ⇒ Ювентус (85,5 млн євро)

Коли перебуваєш під крилом у Міно Райоли, не варто очікувати, що потрапиш у клуб свого серця, зате грошей вистачатиме сповна. Один з героїв сенсаційного Аякса, який дістався півфіналу Ліги чемпіонів, мріяв про Барселону, а опинився на Ювентус Стедіум. Чому так сталось? Каталонці відмовились задовольняти фінансові апетити одіозного агента, який вимагав непідйомну для "кулес" зарплату (12 млн євро) та серйозний бонус від операції (близько 10-ти млн). Відтак, Де Лігт схилився до варіанту з Турином, де люб'язно погодились на усі умови містера Райоли. Щоб життя не здавалось медом, Саррі посадив екс-капітана Аякса на "банку" вже у першому матчі, а двері до основи відчинились лише після травми К'єлліні.

Лукас Ернандес, Атлетіко ⇒ Баварія (80 млн євро)

Про домовленість між мюнхенцями та мадридцями щодо переходу старшого з братів Ернандесів було оголошено ще на початку весни, проте угода набула чинності у перший день літнього трансферного вікна. 23-річний універсал, який може закрити будь-яку позицію в обороні, коштував Баварії 80 млн євро, що стало абсолютним рекордом в історії "ротен". Пропустивши майже півроку через важку травму, Лукас швидко набрав необхідні кондиції, провівши два поєдинки у Бундеслізі. Повернення Хуммельса у Борусію значно спростило французу життя у новому клубі.

Ніколя Пепе, Лілль ⇒ Арсенал (80 млн євро)

"Каноніри", які завжди прискіпливо рахували кожну копійку, пішли шляхом футбольних товстосумів, перевершуючи самих себе на трансферному ринку. Не встиг Обамеянг натішитись титулом найдорожчого гравця в історії Арсенала (65 млн євро), як вже через шість місяців це звання у нього поцупив Ніколя Пепе. Щоб переконати Лілль відпустити зірку Ліги 1 саме на Емірейтс, Кронке довелось виписати чек на 80 (!) млн євро. На старті АПЛ африканець не вражає – 4 матчі, нуль голів.

Френкі де Йонг, Аякс ⇒ Барселона (75 млн євро)

Подейкують, що президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі назвав свого "колегу" Жозепа Бартомеу справжнім "читером" через трансфер екс-лідера Аякса на Камп Ноу. Найкращий півзахисник останнього розіграшу Ліги чемпіонів вже домовився про контракт з чемпіонами Франції, але відчайдушний візит Бартомеу в Амстердам перевернув ситуацію з ніг на голову. Очільник Барси особисто переконав нового Хаві, Бускетса та Іньєсту в одній особі зробити вибір на користь "кулес". Делегація каталонського гранда збільшила свою пропозицію до 75-ти млн євро, а самому гравцеві пообіцяли місце в основному складі.

Родрі, Атлетіко ⇒ Манчестер Сіті (70 млн євро)

Молодий іспанець лише за два з половиною роки подолав шлях від молодіжки Вільяреала до найкращої команди Англії на чолі з Пепом Гвардіолою. Після блискучого сезону у складі Атлетіко 23-річний хавбек отримав телефонний дзвінок від каталонського фахівця, який переконав його відхилити пропозицію "матрацників" щодо продовження контракту (із суттєвми збільшенням суми відступних) та прийняти новий виклик на Туманному Альбіоні. Сума переходу склала 70 млн євро – трансферний рекорд в історії "містян". Родрі відразу ж став основним у Гвардіоли, проте йому ще необхідно звикнути до шаленої інтенсивності АПЛ.

Ромелу Лукаку, Манчестер Юнайтед ⇒ Інтер (65 млн євро)

Бельгійський форвард миттєво став улюбленцем міланської торсиди. Лукаку з першого ж офіційного матчу почав відпрацьовувати вкладені у нього 65 млн євро, забивши Лечче, за який виступає наш Андрій Шахов. Щоправда, екс-форварду МЮ не звикати до феєричних дебютів. Він неодмінно стартував з голами у кожному зі своїх останніх 4-х клубів.

Економні гранди, рекорди середняків та найдорожчий захисник світу – головне з трансферного вікна літа-2019 в АПЛ