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ПСЖ может подписать Фелиша как замену Неймару, – СМИ

08:54 25 Читати українською
ПСЖ может подписать Фелиша как замену Неймару, – СМИ
Жоау Фелиш / Фото ФК Атлетико

Вундеркинд Атлетико Жоау Фелиш может надолго не задержаться в Мадриде.

Руководство парижан проявляет интерес к услугам Жоау Фелиша, сообщает Sportsmole.

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Действующий чемпион Франции рассматривает 19-летнего таланта как потенциальную замену Неймару или Килиану Мбаппе, если кто-то из них покинет клуб в ближайшее время.

Стоит отметить, что для такого трансфера ПСЖ будет вынужден сильно раскошелиться, ведь Атлетико летом заплатил за Жоау 126 млн евро Бенфике.

В текущем сезон Ла Лиги Фелиш провел 7 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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Трансферы Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Жоау Фелиш Жоау Фелиш Неймар Неймар Атлетико Атлетико ПСЖ ПСЖ Франция
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