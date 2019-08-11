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Сімеоне назвав причини неймовірного успіху Феліша

07:30 848 Читать на русском
Сімеоне назвав причини неймовірного успіху Феліша
Жоау Феліш / Твіттер Атлетіко

Наставник Атлетіко поділився думкою щодо потенціалу свого підопічного.

"Феліш провів дуже хорошу гру проти Ювентуса. Він дуже здібний і адаптується вкрай швидко. Куди б його не поставили, він всюди добре бачить гру.

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Найкраще – це те, що він хоче вчитися. Коли так стається, адаптація завжди протікає швидше. В цьому його сила. У нього вроджений талант, але його бажання вчитися робить все ще простішим. Те, що він показує на полі, непогано приховує той факт, що він ще дуже молодий", – наводить слова Сімеоне Marca.

Нагадаємо, Жоау Феліш перейшов з Бенфіки в Атлетіко цього літа. За свою молоду зірку "орли" отримали 120 мільйонів євро.

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Теги
Іспанія Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Жоау Феліш Жоау Феліш Атлетіко Атлетіко
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