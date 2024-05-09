Кіліан Мбаппе заявив про свій намір покинути ПСЖ після закінчення сезону. Вважається, що він перейде в Реал на правах вільного агента. Ще до зміни прописки форвард може зіграти на Олімпіаді, і Еммануель Макрон зізнався, що вже працює над досягненням цієї мети.

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"Я чинив максимальний тиск на його стільки обговорюваний майбутній клуб. Але давайте йти до своїх цілей поступово: спочатку нам належить зіграти на Євро-2024 – 14 липня [у фіналі] вони мають перемогти", – сказав Макрон в інтерв'ю коміку Полю де Сен-Сернену.

Оскільки ФІФА не відповідає за Олімпійські ігри, клуби мають право вирішувати питання участі в турнірі своїх гравців самостійно.

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