Нападник ПСЖ і збірної Франції продовжує інтригувати своїм майбутнім. Кіліан Мбаппе точно покине Францію, але поки невідомо, де гратиме далі.

Як відомо, кілька днів Кіліан Мбаппе ухвалив рішення піти з ПСЖ вільним агентом по завершенні сезону 2023/24. Форвард збірної Франції, який провів у Парижі 7 років, продовжить кар'єру в іншому клубі.

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Офіційним представником 25-річного Мбаппе є його мама, якій допомагають ще три людини. Одна з них на початку цього тижня відвідала Манчестер, де зустрілася з представниками Ман Сіті перед вильотом команди у Копенгаген на матч Ліги чемпіонів. Особу, пов'язану з Мбаппе, бачили кілька гравців Манчестер Сіті на клубній базі. Через кілька годин після цієї зустрічі Мбаппе повідомив Аль-Хеллаїфі про рішення піти з ПСЖ, стверджує Cadena Ser.

Інша особа, наближена до Мбаппе – друг дитинства французького форварда. У вівторок він прибув до Лейпцига, де Реал грав поєдинок 1/8 фіналу ЛЧ. Там відбулися перемовини вже з мадридським клубом.

Нагадаємо, головним претендентом на Мбаппе вважають саме Реал, але поки футболіст і мадридський клуб зберігають мовчання.

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