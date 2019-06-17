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ПСЖ готов продать Неймара, – L’Equipe

00:35 59 Читати українською
ПСЖ готов продать Неймара, – L’Equipe
Неймар / Reuters

Нападающий ПСЖ Неймар может покинуть французский клуб уже этим летом.

Руководство французского гранда не будет против продать бразильского нападающего, если поступит хорошее предложение, сообщает L'Equipe.

ПСЖ обнародовал сроки восстановления Неймара

Кроме того, сам футболист дал понять своему окружению, что устал в ПСЖ и хочет сменить обстановку. Агент Пини Захави уже начал работу по возвращению футболиста в Испанию.

"Я больше не буду терпеть суперзвездное поведение", – президент ПСЖ раскритиковал игроков своей команды

К слову, в текущем сезоне в активе Неймара 28 матчей за ПСЖ во всех турнирах, где нападающий забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.

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