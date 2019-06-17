ПСЖ готов продать Неймара, – L’Equipe

Нападающий ПСЖ Неймар может покинуть французский клуб уже этим летом.

Руководство французского гранда не будет против продать бразильского нападающего, если поступит хорошее предложение, сообщает L'Equipe.

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Кроме того, сам футболист дал понять своему окружению, что устал в ПСЖ и хочет сменить обстановку. Агент Пини Захави уже начал работу по возвращению футболиста в Испанию.

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К слову, в текущем сезоне в активе Неймара 28 матчей за ПСЖ во всех турнирах, где нападающий забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.