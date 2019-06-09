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ПСЖ оприлюднив термін відновлення Неймара

00:12 161 Читать на русском
ПСЖ оприлюднив термін відновлення Неймара
Неймар / Reuters

Паризький клуб назвав приблизну дату повернення своєї зірки після чергової травми.

Відновлення бразильця повинне тривати не менше чотирьох тижнів, інформує офіційний сайт ПСЖ.

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Клубні лікарі здійснили обстеження Неймара і поставили діагноз – розтягнення зовнішньої бічної зв'язки правої щиколотки. Реабілітація після такого пошкодження займає близько місяця, тому про участь лідера збірної Бразилії у домашній Копа Амеріка навіть не йдеться, як і повідомлялось раніше.

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Нагадаємо, Неймар зазнав неприємної травми у товариській грі проти Катару.

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Теги
Франція Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Бразилія Бразилія
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