ПСЖ оприлюднив термін відновлення Неймара

Паризький клуб назвав приблизну дату повернення своєї зірки після чергової травми.

Відновлення бразильця повинне тривати не менше чотирьох тижнів, інформує офіційний сайт ПСЖ.

Неймар втратив кількох спонсорів через секс-скандал

Клубні лікарі здійснили обстеження Неймара і поставили діагноз – розтягнення зовнішньої бічної зв'язки правої щиколотки. Реабілітація після такого пошкодження займає близько місяця, тому про участь лідера збірної Бразилії у домашній Копа Амеріка навіть не йдеться, як і повідомлялось раніше.

Вілліан замінить Неймара у заявці збірної Бразилії на Копа Амеріка-2019

Нагадаємо, Неймар зазнав неприємної травми у товариській грі проти Катару.