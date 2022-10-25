Пау Торрес може перебратися до Парижа за 50 мільйонів євро.

ПСЖ може придбати центрального захисника Вільяреала та збірної Іспанії Пау Торреса за 50 мільйонів євро. Про це повідомляє Maxifoot, посилаючись на L'Equipe.

Вільяреал замість Емері планує призначити тренера, якого зі скандалом звільнила Барселона

У контракті Торреса з Вільяреалом зазначено суму відступних у розмірі 50 мільйонів євро. Якщо ПСЖ заплатить іспанському клубу цю суму, Вільяреал не матиме важелів впливу, щоб відмовити у продажу свого ключового гравця.

У складі Вільяреала Торрес виграв Лігу Європи у сезоні 2020/21.

Вільяреал у меншості вирвав перемогу над Альмерією, Атлетіко завдяки дублю Грізманна здолав Бетіс і піднявся у топ-3