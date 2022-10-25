Напередодні Унаї Емері покинув Вільяреал заради повернення в АПЛ, де він підхопив Астон Віллу. Іспанський клуб оперативно підшукав заміну титулованому фахівцеві.

Емері офіційно очолив Астон Віллу після розірвання контракту з Вільяреалом

За інформацією Marca, валенсійці майже домовилися про контракт із Кіке Сетьєном. Переговори перебувають на завершальному етапі. Цікаво, що першим вибором Вільяреала був Марселіно Гарсія Тораль, але у цього фахівця інші плани щодо своєї кар'єри.

Нагадаємо, що Сетьєн перебував без роботи понад два роки. Влітку 2020-го Барселона звільнила його після принизливої поразки від Баварії з рахунком 2:8. Справа могла отримати продовження в суді. Тренер вимагав від каталонців компенсацію у 14 мільйонів євро. Зрештою, сторони пішли на мирову – Барса виплатила Сетьєну 4 млн.

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