Пау Торрес может перебраться в Париж за 50 миллионов евро.

Центральный защитник Вильярреала и сборной Испании Пау Торрес может быть выкуплен ПСЖ за 50 миллионов евро. Об этом информирует Maxifoot, ссылаясь на L'Equipe.

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В контракте Торреса с Вильярреалом указана сумма отступных в размере 50 миллионов евро. Если ПСЖ заплатит испанскому клубу эту сумму, у Вильярреала не будет рычагов влияния, чтобы отказать в продаже своего ключевого игрока.

В составе Вильярреала Торрес выиграл Лигу Европы в сезоне 2020/21.

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