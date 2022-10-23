Еспаньйол розписав бойову нічию з Ельче, не зумівши відірватись від зони вильоту
Чемпіонат Іспанії 2022/23, 11-й тур
Еспаньйол – Ельче – 2:2
Голи: Пуадо, 24, Брейтвейт, 67 – Мілья, 11, Верду, 67
Бетіс – Атлетіко – початок о 17:15
Вільяреал – Альмерія – початок о 19:30
Жирона – Осасуна – початок о 19:30
Програму дня в Іспанії відкривав поєдинок у Барселоні, де Еспаньйол приймав Ельче. Гості до сьогоднішнього дня залишалися єдиною командою у Ла Лізі, якій ще не вдалося здобути перемогу – і в наступний тиждень вони збережуть цей статус. Суперники розписали бойову нічию, забивши по голу в кожному з таймів.
Для Еспаньйола цей результат можна назвати фіаско, адже каталонці вели за очікуваними голами з рахунком 2,34 vs 0,45. До того ж, "папуги" не змогли відірватись від зони вильоту – до неї залишається всього два очки.
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