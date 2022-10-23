В рамках недільньої програми 11-го туру Ла Ліги заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 11-й тур

Еспаньйол – Ельче – 2:2

Голи: Пуадо, 24, Брейтвейт, 67 – Мілья, 11, Верду, 67

Бетіс – Атлетіко – початок о 17:15

Вільяреал – Альмерія – початок о 19:30

Жирона – Осасуна – початок о 19:30

Програму дня в Іспанії відкривав поєдинок у Барселоні, де Еспаньйол приймав Ельче. Гості до сьогоднішнього дня залишалися єдиною командою у Ла Лізі, якій ще не вдалося здобути перемогу – і в наступний тиждень вони збережуть цей статус. Суперники розписали бойову нічию, забивши по голу в кожному з таймів.

Для Еспаньйола цей результат можна назвати фіаско, адже каталонці вели за очікуваними голами з рахунком 2,34 vs 0,45. До того ж, "папуги" не змогли відірватись від зони вильоту – до неї залишається всього два очки.

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